II Liceum w Łodzi szuka pierwszego właściciela swojej książki z 1925 r. Pomóż II LO ustalić, kim był W. R. Kossuth

II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi chce ustalić losy przedwojennego właściciela książki, która właśnie trafiła do tej szkoły. Pierwszy właściciel dzieła – W. R. Kossuth – był przedstawicielem polskiej fabryki motorów na Anglię. Drugi, Bohdan Czarnecki, znalazł książkę w zbombardowanym podczas wojny domu w Londynie. To on w maju 2021 r. przekazał antyk łódzkiemu II LO.>>> Czytaj dalej przy kolejnej ilustracji >>>Na zdjęciu od lewej: Dariusz Jędrasiak, wicedyrektor II LO, Bohdan Czarnecki, który przekazał książkę szkole, oraz Jadwiga Ochocka, dyrektor II LO.

II LO w Łodzi