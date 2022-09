Organizatorem akcji, już po raz drugi, jest fundacja Druga Droga Mistrza. – Przed rokiem byliśmy zaskoczeni olbrzymią frekwencją, więc teraz już nas to nie zaskoczy. Na pewno nie zaskoczy nas też poziom wiedzy na temat sportu i wydarzeń sportowych, bo dzieciaki i młodzież naprawdę wiedzą bardzo dużo – mówi Witold Roman, prezes fundacji Druga Droga Mistrza, w przeszłości wybitny reprezentant Polski w siatkówce.

Konkurs będzie testem wiedzy o największych sukcesach w historii polskiego sportu, ale także różnych aspektach związanych ze sportem w Polsce. Zawiera aż osiemset pytań, które zostały przygotowane we współpracy z ekspertem z Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

– Pamiętam ubiegłoroczną edycję testu i naprawdę wyjątkową wiedzę finalistów. Muszę przyznać, że sam, chociaż wywodzę się ze sportu, zajmuję się nim całe życie i się nim pasjonuję, to czasem miałem kłopoty z odpowiedzią na pytania – mówi Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, który przed rokiem był gościem honorowym finału konkursu.

Sam II Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie dla dzieci i młodzieży będzie przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do 19 października. Będzie to otwarty konkurs ogólnopolski w formie testu on-line na stronie internetowej fundacji www.drugadrogamistrza.pl. Uczestnicy, podzieleni na dwie grupy wiekowe, będą odpowiadać na trzydzieści pytań – to dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat – oraz na pięćdziesiąt pytań w przypadku młodzieży w wieku 13-17 lat.

– Pierwszy etap wyłoni trzydziestu finalistów w każdej z grup wiekowych, którzy spotkają się w 4 listopada w Centrum Olimpijskim PKOl podczas drugiego etapu. Wtedy każdy z finalistów ponownie będzie musiał odpowiedzieć na trzydzieści pytań w grupie młodszej i pięćdziesiąt w grupie starszej. Dla zwycięzców przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody – dodaje Roman.

W komisji konkursowej II etapu zasiądą wybitni sportowcy, a samo wydarzenie będzie także uświetnione ich opowieściami z olimpijskich aren. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a patronat honorowy nad testem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Partnerami testu są także m.in. Polski Komitet Olimpijski i Muzeum Sportu.