II Ogólnopolskie Sympozjum Szkół im. Polskich Olimpijczyków

Zaproszenia zostały wysłane do 50 szkół podstawowych im. Polskich Olimpijczyków w całym kraju. Na zaproszenie odpowiedziały 34.. Pierwszy dzień Sympozjum rozpoczął się w Centralnym Ośrodku Sportu, gdzie uczestników przywitał dyr. Witold Roman. Sympozjum otworzył prezes TOP Mieczysław Nowicki witając licznie przybyłych. W otwarciu udział wzięli Tomasz Rzymkowski - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i Marta Szulińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Po licznych prezentacjach i wykładach podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej między Towarzystwem Olimpijczyków Polskich i Polską Organizacją Turystyczną. Drugi dzień Sympozjum rozpoczął się wyjazdem do Płochocina. koło Warszawy do Firmy PERI, która od wielu lat wspomaga działania Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Gości powitał prezes Michał Wrzosek, który opowiedział o współpracy z TOP oraz o historii firmy. Następnie przyszedł czas na kolejne wykłady, a po zajęciach wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w II Sympozjum Szkół im. Polskich Olimpijczyków. Na zakończenie uczestnicy mieli okazję zwiedzić firmę „PERI”. W Sympozjum wzięły udział szkoły z regionu łódzkiego - z Drzewicy, Piotrkowa Trybunalskiego, Ujazdu (Osiedle Niewiadów) i Aleksandrowa Łódzkiego.