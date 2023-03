III liga Mecz w zadymce śnieżnej. Warta kontra Pogoń. Strzelono 7 goli! Kto wygrał? ZDJĘCIA

Mecz, naszym zdaniem, nie powinien się odbyć. Murawa nie nadawała się jeszcze do gry, bo po zimie była rozmokła. Efekt był taki, że wskutek meczu poważnie ucierpiała. Teraz trzeba będzie włożyć dużo pracy, aby doprowadzić ją do jako takiego stanu.

Druga sprawa, to grajmy dla kibiców. Tych na stadion MOSiR przyszła garstka. Fatalna pogoda, bo co i rusz nad obiektem przechodziły zadymki śnieżne, nie zachęcała do wyjścia z domu. I jakby tego jeszcze było mało, to Warta znowu przegrała. To druga z rzędu ligowa porażka wiosną zespołu trenera Marcina Węglewskiego. W obu tych meczach Warta straciła aż dziewięć goli, strzelając dwa. O optymizm trudno! IV liga straszy i to bardzo.

Warta Sieradz - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2:5 (1:2)

1:0 - Jakub Pawłowski (7)

1:1 - Michał Strzałkowski (36)

1:2 - Michał Strzałkowski (43)

1:3 - Michał Strzałkowski (52)

1:4 - Michał Strzałkowski (56)

2:4 - Bartłomiej Kręcichwost (59)

2:5 - Michał Strzałkowski (90+3)