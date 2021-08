III liga: Sokół Aleksandrów mierzy w pierwszą ósemkę

Dyrektor sportowy Sokoła Michał Bistuła twierdzi jednak, że drużynę prowadzona przez trenera Damiana Gamusa stać na miejsce w pierwszej ósemce ligi.

Przejdźmy do spraw kadrowych. Oprócz Szymona Sołtysińskiego z klubem pożegnało się jeszcze 12 piłkarzy. Dawid Przezak wybrał beniaminka grupy trzeciej klasy okręgowej Złoczewię Złoczew. Jan Rzeźniczak i Jakub Rogalski będą grać w LKSKwiatkowice, a Dominik Pecyna w Lechii Tomaszów Mazowiecki. Damian Nowacki i Mikołaj Maschra przenieśli się do ŁKS Łódź, ale będą występować w trzecioligowych rezerwach. Jakub Witasiak jest w Zjednoczonych Stryków. Nowy klubem Bartosza Kanieckiego jest RKS Radomsko, a Krzysztof Jurek Orzecha Baniocha. Nowych pracodawców szukają Rafał Nowak oraz Patryk Sławiński.

Do drużyny trenera Damiana Gamusa dołączyło 16 piłkarzy. Są to: Damian Pawlak (Warta Sieradz), Jakub Dydak, Tomasz Pałgan, Jakub Król (wszyscy UKSSMS Łódź), JakubZagórski (Znicz Pruszków), Mateusz Sobociński (Orzeł Nieborów), Piotr Tazbir (ŁKS Łódź), Hubert Przybycień (Lechia Tomaszów), Mateusz Wodziński, Hubert Polit (obaj Zjednoczeni Stryków), Jakub Kowalski, Bartłomiej Sobczak (Pogoń Zduńska Wola), Michał Góral (Zagłębie Sosnowiec), Szymon Mirowski, Szymon Szymczak, Jakub Miziołek (Sokół II Aleksandrów). ą