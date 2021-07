Ile kosztują kawalerki w Łodzi? Najtańsze kawalerki w Łodzi do 190 tys. zł. Oferty mieszkań na sprzedaż 25.07.2021

W lipcu 2021 za metr kwadratowy w najtańszych kawalerkach w Łodzi trzeba zapłacić od 4,5 do 7,5 tys. zł. Wiele zależy od stanu mieszkania, ale w większości i tak trzeba się liczyć z generalnym remontem. W mieszkaniach gotowych do zamieszkania ceny metra kwadratowego przekraczają 7,5 - 8 tys. zł.

Zobacz lipcowy TOP15 najtańszych kawalerek w blokach w Łodzi w cenach do 190 tys. zł. Oferty uporządkowaliśmy według malejącej ceny.

Lokale M2 w cenie poniżej 200 tys. zł z reguły bardzo szybko znajdują kupców. Najwięcej najtańszych mieszkań oferowanych jest w blokach na Teofilowie. Taka sytuacja utrzymuje się od dłuższego czasu. W innych dzielnicach, np. na Widzewie Wschodzie, Olechowie lub Retkini ceny są wyższe.

Przygotowaliśmy TOP15 najtańszych kawalerek w Łodzi w cenach do 190 tys. To mieszkania o powierzchni 18 – 36 mkw. Ich zaletą są niskie opłaty. Miesięczny koszt utrzymania takiego lokalu (z opłatami za prąd, gaz, czynsz, ciepło, odbiór śmieci i wodę) to średnio 350-450 zł.