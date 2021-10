Ile kosztują pokoje w akademiku? Akademiki w Łodzi. Do kiedy można składać wnioski pokój w domu studenckim na UŁ i PŁ?

Gdy zakończona zostanie rekrutacja na uczelnie wyższe, wielu szczęśliwie przyjętych studentów rozpoczyna poszukiwania studenckiego zakwaterowania. My zebraliśmy wszystko co powinniście wiedzieć o łódzkich akademikach wszystkich uczelni wyższych, a także prywatnych campusach. W jakim są stanie? Ile kosztują? Do kiedy można składać wnioski? Komu przyznają?