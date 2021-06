Ile kosztuje co łaska w łódzkich parafiach? Ile kosztuje pogrzeb, komunia, msza, ślub kościelny? 30.06.2021

I Komunia ŚwiętaŁódźParafia św. Antoniego z Padwy: 120 zł od dziecka. W tej opłacie były kwiaty, dekoracja kościoła i tzw. dary ołtarza. To co zostało, trafiło do koperty dla księdza.TomaszówParafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski: 100 zł od dziecka. Za taką kwotę dzieci dostają medaliki, różańce i pamiątki komunijne, a także jest składany dar dla kościoła, zwykle w postaci obrazu. Powiat wieluńskiRodzice nie płacą za mszę, ale kupują księżom prezent za kwoty rzędu 1,5 - 2 tys. zł - są to haftowane obrusy, dywany, a nawet sutanny. Rodzice płacą także za dekoracje kościoła. Tu ceny wahają się między 1.300 a 2.000 zł, od całej grupy. Mieszkanka jednej z gmin w powiecie wieluńskim: - Kwota na prezent dla księdza wynosi ok. 400 zł od jednego dziecka. Do tego dochodzi składka za dekorację kościoła, fryzjer, ubrania i restauracja. Razem zamyka się to w kwocie 5 tys. zł.

