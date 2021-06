Ile się zarabia w przemyśle ciężkim? Województwo łódzkie niemal na końcu stawki, najlepiej płacą na Mazowszu i Dolnym Śląsku RANKING

By zobaczyć, ile zarabia się w poszczególnych województwach, prosimy kliknąć w przycisk

Nie wszyscy jednak są w stanie tyle zarobić: 25 proc. pracowników nie otrzymuje nawet 4,3 tys. zł brutto, za to 25 proc. najlepiej zarabiających inkasuje przynajmniej 12 tys. zł. Kobiety w tej branży zarabiają przeciętnie 5,1 tys. zł brutto, natomiast mężczyźni 5,8 tys. zł.

W jakich firmach płacą najwięcej?

Najwyższe zarobki są w największych firmach, zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Przeciętna pensja wynosi 6,5 tys. zł brutto i jest aż o 1.661 zł wyższa od wynagrodzenia pracowników z najmniejszych firm, które zatrudniają maksymalnie 9 osób.

Wysokość pensji zależy także od działu, w którym jest zatrudniona dana osoba. Najbardziej opłaca się pracować w działach IT, badań i rozwoju oraz zakupów, gdzie pensje wynoszą od 6,3 do nawet 7,9 tys. zł brutto. Maksymalnie 5 tys. zł brutto otrzymują natomiast pracownicy produkcji, magazynów oraz administracji i biura zarządu.

Ile zarabia dyrektor, a ile brygadzista?

Dyrektorzy w firmach przemysłu ciężkiego zarabiają przeciętnie 16,5 tys. zł brutto, a kierownicy otrzymują pensję od 8.278 zł do 13.708 zł, w zależności od wielkości zespołu. Specjaliści zarabiają od 4.435 zł do 7,3 tys. zł , w zależności od stażu i doświadczenia. Wynagrodzenia brygadzistów to 5,3 tys. zł brutto, a o ponad 1,2 tys. zł mniej zarabiają pracownicy szeregowi. Ich pensja przekracza 4 tys. zł zaledwie o 75 zł brutto.