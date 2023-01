Ile w 2023 wyniesie minimalna pensja netto i brutto? Ile wyniesie płaca minimalna w 2023 roku? 25.01.2023

Płaca minimalna, zwana potocznie najniższą krajową w 2023 roku wzrośnie, aż dwukrotnie. Pierwszy raz 1 stycznia 2022 roku, drugi 1 lipca 2022 roku. W 2022 r. płaca minimalna wynosiła 3010 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 19,70 zł.

W związku z inflacją wywołaną napaścią Rosji na Ukrainę i trwającą od blisko roku wojną, zdecydowaliśmy o znacznym wzroście minimalnych wynagrodzeń w 2023 r. Od 1 stycznia br. pensje minimalne wzrosły do 3490 zł. To o 480 zł więcej niż w roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa wzrosła z kolei z początkiem roku do 22,80 zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.