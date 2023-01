Ile wyniesie płaca minimalna brutto i netto w 2023 roku? Ile wyniesie najniższa stawka godzinowa? 4.01.2022

W ZUS leżą duże pieniądze należne spadkobiercy. Co to za środki, jak je pozyskać?

Zgodnie z art. 3, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, wynosi co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

Odpowiedź na to pytanie zawarte jest w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Minimalne wynagrodzenie za pracę - ile wyniesie?

Od 1 stycznia 2023 roku, minimalna kwota wynagrodzenia wyniesie 3490 złotych brutto miesięcznie (wzrost o 480 zł). Stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie natomiast 22,80 zł/h (wzrost o 3,10 zł). Minimalna kwota wynagrodzenia brutto miesięcznie wzrośnie w styczniu o 15.9%, a godzinowa o 15.7% w stosunku do 2022 roku.

Od 1 lipca 2023 roku, minimalna kwota wynagrodzenia wyniesie 3600 zł, co jest wzrostem o 19,6% w stosunku do kwoty z 2022 roku. Minimalna stawka godzinowa od 1 lipca 2023 wyniesie 23,50 zł, w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli wyniesie o 19,3% więcej.