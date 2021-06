Ile zapłacisz na wynajem mieszkania? Łódź. Sprawdź, ceny najmu mieszkań! ZOBACZ CENY! 3.06.2021

Ceny najmu mieszkań w dużych miastach w Polsce przeanalizował portal bankier.pl na podstwie danych serwisu otodom.pl. Okazało się, że w Łodzi spadek stawek w maju w stosunku do kwietnia był największy w Polsce i wyniósł aż 8,4 proc. Średnia cena najmu mieszkania w Łodzi wyniosła w maju 1865 zł. W tym czasie w Krakowie i Warszawie ceny spadły nieco ponad 5 proc.Na dodatek nie wiadomo, czy sytuacja się w tym roku zmieni. Łódzkie uczelnie nie są dziś w stanie powiedzieć, czy w październiku wrócą wykłady stacjonarne. Na Politechnice Łódzkiej decyzja ma być podjęta pod koniec wakacji. Podobnie jest na Uniwersytecie Łódzkim.- Wstępnie chcemy uruchomić rok akademicki stacjonarnie – mówi Paweł Śpiechowicz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Łódzkiego. - Jednak ostateczną decyzję kolegium rektorskie podejmie we wrześniu. Wtedy będzie wiadomo jak wygląda sytuacja epidemiczna – wyjaśnia.Chętnych nie szukają też akademiki. Zwykle rezerwacje od starszych roczników przyjmowano w maju. Teraz naboru nie ma, ale o akademik na październik pytają tylko pojedyncze osoby.CZYTAJ DALEJ >>>>

Ile zapłacisz na wynajem mieszkania? Łódź. Sprawdź, ceny najmu mieszkań! SPRAWDŹ CENY! Ceny mieszkań na wynajem w 2020 roku spadły w Łodzi najbardziej w kraju. Ale w 2021 ceny pozostały niskie, bo wciąż nie ma studentów i wielu pracowników zagranicznych. Jakie są ceny mieszkań na wynajem w Łodzi w 2021? Ceny mieszkań na wynajem w Łodzi spadły w 2020 roku najmocniej w Polsce. Ile trzeba zapłacić za pokój na wynajem?

Ile zapłacisz na wynajem mieszkania? Łódź. Sprawdź, ceny najmu mieszkań! Tak fatalnego roku na rynku wynajmu mieszkań dawno w Łodzi nie było. Zwykle wiele mieszkań na wynajem zajmowali studenci. Tymczasem rok akademicki 2020/2021 już dawno trwa, a studentów nie ma zbyt wielu. A pracowników z zagranicy, m.in. z Ukrainy, jest dużo mniej. Oferty najmu mieszkań w Łodzi Właściciel dwupokojowego mieszkania w ścisłym centrum Łodzi, tuż koło dworca Łódź Fabryczna, po raz pierwszy od lat ma problem ze znalezieniem najemcy. – Dałem ogłoszenie na początku czerwca, że chcę wynająć dwa pokoje za 1300 złotych plus opłaty - mówi łodzianin. - Przez miesiąc zadzwoniła tylko jedna osoba. W lipcu obniżyłem cenę. Było kilka telefonów i pytań, ale nadal nikt się nie zdecydował. To świetna okolica, zawsze byli tu chętni – mówi łodzianin.

Te obserwacje potwierdzają specjaliści od spraw nieruchomości. - Obecnie oferty najmu mieszkań w Łodzi tygodniami wiszą w Internecie. Chętnych nie ma, a jeśli są, mogą wynegocjować obniżkę ceny nawet o 10-20 proc. - mówi Tomasz Błeszyński, ekspert ds. łódzkiego rynku nieruchomości.

Ceny najmu mieszkań w dużych miastach w Polsce Ceny najmu mieszkań w dużych miastach w Polsce przeanalizował portal bankier.pl na podstawie danych serwisu otodom.pl. Okazało się, że w Łodzi spadek stawek w maju 2020 w stosunku do kwietnia był największy w Polsce i wyniósł aż 8,4 proc. Średnia cena najmu mieszkania w Łodzi wyniosła w maju 1865 zł. W tym czasie w Krakowie i Warszawie ceny spadły nieco ponad 5 proc.

Na dodatek chociaż rok akademicki dawno się rozpoczął, nadal w mieście nie ma wielu studentów. Wykłady prowadzone są zdalnie, dlatego wielu studentów z regionu łódzkiego woli zostać w domach rodzinnych i w razie potrzeby dojechać na jeden dzień na uczelnię do Łodzi, by załatwić sprawy stacjonarnie. W ten sposób mogą zaoszczędzić od kilkuset do ponad 1 tys. zł miesięcznie!

TANIE MIESZKANIA DLA STUDENTA Łatwiej jest znaleźć klienta, który w Łodzi pracuje. Sygnały płynące z rynku pracy świadczą o tym, że po chwilowym załamaniu sytuacja się poprawia. Przez trzy miesiące pandemii pracodawcy z województwa łódzkiego zgłaszali co miesiąc od około 300 do 600 osób do zwolnień grupowych. W czerwcu nie było już żadnego takiego zgłoszenia. Część pracodawców chce też zatrudniać nowe osoby. Tylko łódzkie fabryki BSH ogłosiły chęć zatrudnienia latem 500 pracowników sezonowych. To widać na rynku mieszkań. - Miałem wolne dwupokojowe mieszkanie na Górnej w cenie 1,7 tys. zł z opłatami. Zwolniło się, bo wynajmujące je młode małżeństwo kupiło własny lokal – mówi właściciel mieszkania z Górnej w Łodzi. - Wystawiłem ogłoszenie i natychmiast wynajęło je małżeństwo z Ukrainy. Chętni na mieszkania nadal są, trzeba tylko wiedzieć, gdzie ich szukać – zapewnia łodzianin.

Tomasz Błeszyński jest jednak zdania, że pandemia nadal działa na łódzki rynek mieszkań. I to na kilka sposobów. - Jest duża podaż mieszkań do zakupu zarówno na rynku pierwotnym i wtórnym. Jeszcze kilka miesięcy wiele osób kupowało takie mieszkania pod wynajem. Teraz inwestorzy stali się bardziej ostrożni – mówi Błeszyński.

Mają ku temu powody. Wiosną niemal całkowicie zamarł rynek najmu krótkoterminowego, czyli wynajem mieszkań turystom przez portale typu airbnb.com Teraz jest nieco lepiej, ale nadal zainteresowanie jest mniejsze niż przed epidemią. - Do tego trudniej jest teraz w Łodzi o dobrą pracę, co zmniejsza zapotrzebowanie na mieszkania. Nie ma też studentów, zwłaszcza jeśli w Łodzi nie pracowali – mówi Błeszyński.

To sprawia, że czynsze są dużo niższe i można je negocjować. Cena wstępna za pokój w Łodzi to 500-800 zł, ale oferty wiszą od wiosny. Mieszkanie dwupokojowe wraz z opłatami to koszt około 1,7- 2 tys. zł.

Według raportu portalu bankier.pl opracowanego na podstawie ofert portalu otodom.pl średnia cena najmu mieszkania (bez opłat) do 38 mkw. wyniosła w Łodzi w maju 1294 zł, mieszkania 38-60 mkw. kosztowały 1708 zł, a do 90 mkw. 2,4 tys. zł.

Ceny mieszkań w końcu w dół