Ile zarabia się po studiach dziennych a ile po zaocznych? Duże różnice w wysokości pensji RANKING WOJEWÓDZTW

Pensjom absolwentów studiów dziennych i zaocznych przyjrzeli się specjaliści z portalu wynagrodzenia.pl. Okazuje się, że opłaca się najpierw zainwestować w naukę i studiować dziennie.

- Przeciętne zarobki absolwentów studiów dziennych były wyższe o 670 zł od przeciętnej płacy osób po studiach zaocznych - wyliczyła Jagoda Jurczak, autorka raportu. - Pierwsi zarabiają ok. 6 tys. zł, drudzy ok. 5.330 zł. Różnica w przypadku 10 proc. najwyżej wynagradzanych wyniosła 2.577 zł.

Gdzie różnice są największe?

To dane ogólnopolskie, w poszczególnych województwach sytuacja wygląda nieco inaczej. Największa różnica w wysokości pensji występuje na Dolnym Śląsku i wynosi 867 zł, przy czym absolwenci studiów dziennych zarabiają przeciętnie 6.367 zł brutto. Na Mazowszu przeciętna pensja absolwenta studiów dziennych jest wyższa i wynosi 7.080 zł brutto, za to różnica spadła do 820 zł.