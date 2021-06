Ile zarabiają milionerzy z Łodzi i województwa łódzkiego? Gdzie mieszkają? Majątki łódzkich milionerów! SPRAWDŹ 8.06.2021

Jak informuje Marek Kołaciński, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, spośród 35 najlepiej zarabiających łodzian tylko siedem to kobiety.

- Struktura wieku łódzkich milionerów przedstawia się następująco: sześciu jest w wieku od 30 do 40 lat, a 11 jest w wieku od 40 do 50 lat - wylicza Marek Kołaciński. - Kolejnych 10 milionerów jest w wieku od 50 do 60 lat, a 8 ukończyło 60 lat (w tym gronie jest dwóch 70-latków).