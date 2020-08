Ile zarabiają rektorzy uczelni artystycznych w Łodzi? Ile będą zarabiać naukowcy obejmujący władzę od września? Decyduje minister Gliński

Po rozstrzygniętych wyborach w uczelniach publicznych ministrowie ustalają właśnie pensje ich rektorom w kadencji 2020-2024. Przed ostatnim weekendem opisaliśmy stawki wynagrodzeń w Uniwersytecie Łódzkim, w Politechnice Łódzkiej oraz w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. A co z uczelniami artystycznymi – Akademią Sztuk Pięknych, Szkołą Filmową oraz Akademią Muzyczną?

Zarobki rektorów. Tu decyduje minister Piotr Gliński

Przypomnijmy, jak wygląda ustalanie pensji rektora. Zgodnie z prawem, to nawet do dziesięciu składników. Najważniejszym jest wynagrodzenie zasadnicze (jeśli rektorem zostaje profesor, nie może ono przekraczać trzykrotności średniej „podstawy” pensji profesorskiej – na jego uczelni).

W przypadku wyższych szkół artystycznych wynagrodzenie zasadnicze dla nowego rektora proponuje rada uczelni i przesyła propozycję – do akceptacji – ministrowi kultury, którym obecnie jest Piotr Gliński.