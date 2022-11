Ilu mężów miała Iwona z Sanatorium Miłości? Jaka jest prywatnie Iwona Mazurkiewicz z Sanatorium Miłości? Ile lat ma Iwona? 8.11.2022

Szalona Iwonka z Sanatorium Miłości

Mówią o niej „kobieta petarda”, „szalona Iwonka”, swoją radością życia, optymizmem i aktywnością zaraża wszystkich dookoła. 61-latka z Radomska sama przyznaje, że nie potrafi usiedzieć w miejscu i dobrze jej to robi na zdrowie i urodę. Już w styczniu panią Iwonę z Radomska pozna cała Polska, będzie ona bowiem jedną z 12 bohaterów drugiej edycji programu TVP 1 „Sanatorium Miłości”.

Sanatorium Miłości: poznajcie uczestniczkę programu TVP1

Pani Iwona jest rodowitą radomszczanką, choć przez prawie 20 lat mieszkała i pracowała za granicą – w Anglii i Holandii. Rok temu zdecydowała się na powrót do rodzinnego miasta, gdzie mieszka jej kochany syn z „najlepszą na świecie” synową i 11-letnim wnuczkiem. - Postanowiłam wrócić do korzeni. Zawieszona w próżni gdzieś tam za granicą, nie posiadając własnego lokum, które dawałoby poczucie bezpieczeństwo, czułam że ciągnie mnie do domu, do rodziny – przyznaje pani Iwona.