Ilu młodych ludzi chce zostać księżmi? Sprawdź, ilu nowych kleryków rozpocznie naukę w seminariach! Jak wypada Łódź?

Dane te zebrała Katolika Agencja Informacyjna. Najwięcej mężczyzn zgłosiło się do seminariów w Tarnowie i Poznaniu. Nie jest to niespodzianką. Diecezja tarnowska słynie ze swej pobożności. W tym roku zgłosiło się tam 14 młodych ludzi. To znacznie mniej niż w minionych latach. Na porównania w 2013 roku na pierwszym roku studia rozpoczęło 46 kandydatów, a rok temu 26. 14 osób zgłosiło się do poznańskiego seminarium, 12 do rzeszowskiego, a 11 do łódzkiego. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi plasuje się więc w tym rankingu na czwartym miejscu, co jest niezłym wynikiem. Rekrutacja odbyła się w dwóch terminach. Pierwszy miał miejsce 6-7 lipca, a drugi 10 września. W lipcu zgłosiło się 5 kandydatów, w 6 we wrześniu. Pochodzą z archidiecezji łódzkiej, ale też diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz włocławskiej.