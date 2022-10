Imponująca seria ŁKS w I lidze - osiem meczów bez porażki

Wisienką na ełkaesiackim torcie były dwa ostatnie mecze, w których zespół z alei Unii 2 zgarnął komplet punktów, strzelając przy okazji sześć goli, a tracąc jednego. Najpierw było 3:0 (0:0), w Rzeszowie z Resovią, a potem niedzielny koncert w hicie I ligi i zwycięstwo na stadionie im. Władysława Króla, zresztą w 115 rocznicę urodzin patrona obiektu, z Arką Gdynia 3:1 (1:1). Dodajmy, że podczas tego meczu padł rekord sezonu na meczu ŁKS o punkty. Zmagania piłkarzy oglądało ponad 11 000 kibiców, w tym kilkuset z Gdyni. Docenił to zresztą szkoleniowiec łodzian Kazimierz Moskal. - Mam nadzieję, że grą i zwycięstwem odwdzięczyliśmy się kibicom ich doping, za to że byli z nami w tej rundzie - mówił. - Interwencja Aleksandra Bobka przy rzucie karnym to na pewno moment kluczowy meczu.

Zatrzymajmy się przy 18-letnim bramkarzu, który przebojem wdarł się do pierwszego składu ŁKS, skazując na rolę rezerwowego Dawida Arndta. Wszedł na boisko w przerwie meczu z sosnowieckim Zagłębiem (30 września) zastępując właśnie kontuzjowanego kolegę z zespołu i już został na stałe. Broni zresztą dobrze, z wyczuciem. Kto wie, może to pójdzie w ślady wielkiego ełkaesiackiego bramkarza Jana Tomaszewskiego?

Kibiców docenił także strzelec drugiego gola Bartosz Szeliga. - Dziś – my na boisku, kibice na trybunach – wszyscy dali z siebie wszystko. Skoda, że to już ostatnie w tym roku spotkanie na naszym stadionie.

Wróćmy do bilansu owych ośmiu ligowych potyczek ŁKS bez porażki - były to cztery wygrane i cztery remisy, co złożyło się na 16 punktów. Łodzianie strzelili w tych spotkaniach 15 goli, tracąc osiem. Bilans budzący szacunek.

W najbliższą sobotę (5 października) ełkaesiacy zmierzą się na wyjeździe z Odrą Opole (15). To mecz ostatniej kolejki rundy jesiennej. Rywal prowadzony od niedawna przez trenera Adama Noconia (zastąpił Piotra Plewnię), gra poniżej oczekiwań swoich kibiców. Opolanie mają na koncie zaledwie 15 punktów i w ligowej tabeli zajmują odległe 14 miejsce. W poprzedniej kolejce przebudzili się jednak z letargu, bo wygrali w Chojnicach, a więc tam gdzie poległ ŁKS, 2:1 (2:0). Było to dopiero czwarte zwycięstwo opolan w tym sezonie. Przestrzegamy jednak przed nadmiernym optymizmem przed tym spotkaniem, bo Odra pokazała, że potrafi z łodzianami grać, czego dowodem jest poprzedni sezon. Na swoim boisku (3 listopada 2021) wygrała z ŁKS aż 3:0 (2:0). W rewanżu było jeszcze gorzej, bo gospodarze polegli na alei Unii 2 (15 maja 2022) 0:4 (0:2). Sobotnie starcie będzie 49 oficjalną potyczką obu klubów. Bilans jest nieznacznie korzystniejszy dla zespołu z Opola, który 19 razy zwyciężał. Łodzianie triumfowali w 18 potyczka, a 11 meczów kończyło się remisowo. Bilans bramkowy jest jednak korzystniejszy dla ŁKS, bo wynosi 67-59. ą