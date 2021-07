Impreza urodzinowa uczestników Sanatorium Miłości! Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości są na wakacjach nad polskim morzem! 9.07.2021

Razem z innymi seniorami uprawiamy slow jogging brzegiem morza, prowadzimy gimnastykę pocovidową i wspólnie uczymy się układu tanecznego - mówi radomszczanka Iwona Mazurkiewicz. - Codziennie staramy się robić coś innego, a więc oprócz gimnastyki, ćwiczeń rozciągających i biegania mamy też na przykład naukę auto masażu.

Jak przyznaje Iwona, zarówno ją, jak i Gerarda bardzo cieszy to, że mogą pomagać innym. - Chcemy być inspiracją i bodźcem do działania dla ludzi, którzy nigdy w życiu nie ćwiczyli. I to się udaje, nawet podczas obecnego turnusu. Podczas ćwiczeń na plaży dołączają do nas zupełnie obcy ludzie. To wspaniałe! - mówi kuracjuszka.