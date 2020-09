Inauguracja Festiwalu Łódź Czterech Kultur: „Przyszłość bez powrotu”

Uczestnicy FŁ4K będą musieli stosować się do zaostrzonych rygorów: pamiętać o maseczkach, zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk i złożeniu oświadczeń dotyczących stanu zdrowia. Organizatorzy nie zapomnieli także o tych, którzy z różnych powodów nie mogą lub obawiają się wziąć udział w wydarzeniach na żywo – będą mogli wysłuchać ich na antenie Radia Łódź lub obejrzeć online.

Festiwal Łódź Czterech Kultur, organizowany przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, potrwa od 3 do 6 września pod hasłem „Przyszłość bez powrotu”. - Dziś stanęliśmy przed perspektywą rozpadu świata, jaki znamy - mówi Kamila Golik, producentka FŁ4K. - Festiwal jest może uboższy w wydarzenia, ale z pewnością bogatszy w znaczenia i relacje. W maju mieliśmy wątpliwość, czy uda nam się zrealizować chociaż część planów na ten rok. Jeszcze w lipcu okazało się, że ze względu na reżim epidemiologiczny musimy zrezygnować z koncertów dopiętych już niemal na ostatni guzik. Ale udało się: startujemy pełni optymizmu i z wielką radością, że festiwal odbędzie się z udziałem publiczności.

Na inaugurację wydarzenia zaplanowano niezwykłe spotkanie z twórczością dwóch poetów: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Janusza Różewicza - najstarszego i najmniej znanego z trzech braci Różewiczów. Obaj zginęli w 1944 roku: jeden w Warszawie, drugi w Łodzi. Obaj stracili szansę na to, by ich poezja mogła wybrzmiewać dłużej, mocniej i pełniej. Obaj będą bohaterami czwartkowego wieczoru, jak podkreślają organizatorzy, niezamierzenie, ale i nieprzypadkowo.

- Pandemia w ostatniej chwili pokrzyżowała nasze plany na otwarcie - mówi Kamila Golik. Pierwotnie przed łódzką publicznością miały wystąpić: ukraińska raperka alyona alyona i Superalisa - ekscentryczna artystka z Tatarstanu. Na miesiąc przed festiwalem okazało się jednak, że będą musiały odbyć kwarantannę, co wykluczyło przyjazd. - Żeby nie zawieść coraz liczniejszej publiczności ukraińskiej i grupy tych fanów festiwalu, którym kultura naszych wschodnich sąsiadów jest bliska, od razu zwróciliśmy się do Dagadany - dodaje Kamila Golik. Muzyka grupy to folkowo-jazzowo-elektroniczne brzmienia z ukraińską nutą.