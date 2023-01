Indiana Jones, John Wick, D’Artagnan i inni, czyli co nas czeka w kinie 2023 roku

Można spokojnie przypuszczać, że do największych przebojów roku należeć będzie piąta część przygód archeologa, Indiany Jonesa, której premiera zapowiedziana jest na ostatni weekend czerwca. W filmie zatytułowanym „Indiana Jones i tarcza przeznaczenia” , w reżyserii Jamesa Mangolda, w główną rolę ponownie wciela się Harrison Ford, który niedawno obchodził 80. rocznicę urodzin. Szczegóły opowieści nie są jeszcze znane - poza tym, że akcja rozgrywać się będzie pod koniec lat 60., w epoce kosmicznego wyścigu, poznamy córkę chrzestną Indy’ego, a pośród czarnych charakterów ponownie pojawią się naziści. Do obsady zaś dołączyli też m.in. Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, John Rhys-Davies.

Zapowiedzi dystrybutorów filmowych na nowy rok przepełnione są tytułami, na które czekają miłośnicy kina. Zaplanowano spotkania ze starymi znajomymi, niespodzianki, jak i - miejmy nadzieję - zaskakujące nowości. Wygląda na to, że wiele razy warto będzie wstać z kanapy i zasiąść w ciemnej sali przed wielkim ekranem.

Wielce wyczekiwanym tytułem jest „Killers of the Flower Moon”, nowy obraz Martina Scorsese, którego premiera ma się odbyć w maju, podczas festiwalu w Cannes. Produkcja powstaje na podstawie książki non-fiction „Czas krwawego księżyca” Davida Granna. Film przeniesie widzów do Oklahomy lat dwudziestych XX wieku. Po odkryciu na tym terenie złóż ropy naftowej, członkowie plemienia Indian Osagów zaczynają padać ofiarami brutalnych morderstw. W filmie zobaczymy m.in. Leonarda DiCaprio, Jesse’a Plemonsa i Roberta De Niro.