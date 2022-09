Indywidualne Mistrzostwa Europy na MotoArenie w Łodzi. Gościem Sam Ermolenko. Ciekawe zawody

Bilety na zawody są dostępne na ebilet.ploraz www.speedwayeuro.com. Wejściówki na SEC dostępne są również w Kwiaciarni H. Skrzydlewska na Moto Arenie Łódź.

Dziką kartę otrzymał reprezentant Polski, Kacper Woryna. Dla niego będzie to drugi start w tegorocznym cyklu Tauron SEC. Woryna był stałym uczestnikiem zmagań w latach 2019-2020. Co więcej, Polak był bliski zdobycia medalu TAURON SEC - w 2019 roku w Chorzowie zmierzył się z Leonem Madsenem w wyścigu dodatkowym o brązowy medal, w którym zaliczył defekt motocykla – informuje speedwayeuro.com.

Zawodnik Włókniarza Częstochowa wystartował w tym roku podczas pierwszej rundy zmagań, która odbyła się w Rybniku. Startując z „dziką kartą” zdobył osiem punktów i zajął dziewiąte miejsce.

Przed trzecią rundą TAURON SEC 2022, która odbędzie się w Łodzi, liderem klasyfikacji przejściowej jest Janusz Kołodziej. Reprezentant Polski ma trzy punkty przewagi nad Patrykiem Dudkiem oraz cztery nad obrońcą tytułu, Mikkelem Michelsenem.

Lista startowa: 1. Leon Madsen (Dania), 2. Piotr Pawlicki (Polska), 3. David Bellego (Francja), 4. Rasmus Jensen (Dania), 5. Mikkel Michelsen (Dania), 6. Adam Ellis (Wielka Brytania), 7. Oliver Berntzon (Szwecja), 8. Patryk Dudek (Polska), 9. Andzejs Lebedevs (Łotwa), 10. Daniel Bewley (Wielka Brytania), 11. Vaclav Milik (Czechy), 12. Dimitri Berge (Francja), 13. Bartosz Smektała (Polska), 14. Kacper Woryna (Polska), 15. Kai Huckenbeck (Niemcy), 16. Janusz Kołodziej (Polska), 17. Marcin Nowak (Polska), 18. Jakub Krawczyk (Polska).

Jak widać na liście startowej w gronie rezerwowych nie zabrakło nazwiska zawodnika drużyny H. Skrzydlewska Orzeł Łódź. Pojedzie Marcin Nowak. Miejmy nadzieję, że pokaże się na torze.

Organizacja III rundy Speedway Euro Championship w Łodzi jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi. Sponsorem tytularnym cyklu jest firma Tauron, a sponsorem głównym, Lotto.

Moto Arena w Łodzi po raz pierwszy będzie gościła cykl TAURON Speedway Euro Championship. Nowoczesny stadion ma wszystko, aby przywitać czołowych zawodników nie tylko Europy, ale również całego świata.

Trzy godziny przed zawodami, czyli o godz. 16 rozpoczną się animacje w Miasteczku Kibica na Moto Arenie. Odbędą się m.in. sesja autografowa z zawodnikami oraz spotkanie z Samem Ermolenko.

– Łódź jest zawsze otwarta na wszystkich kibiców i mam nadzieję, że zapełnimy stadion do ostatniego miejsca – powiedział na oficjalnej konferencji prasowej Witold Skrzydlewski.

