Informacje o posłance: Iwona Śledzińska-Katarasińska. Jak wygląda aktywność w Sejmie?

Kim jest Iwona Śledzińska-Katarasińska?

wiek: 81

wykształcenie: wyższe

Iwona Śledzińska-Katarasińska, polska dziennikarka i polityk, urodzona w 1941 r. w Komornikach. Studia ukończyła na Wydziale Filologicznym na Uniwersytecie Łódzkim. Pracowała w “Dzienniku Łódzkim” oraz “Głosie Robotniczym”. Przez pewien czas miała zakaz wykonywania zawodu dziennikarza.

Dołączyła do Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W 1990 r. otrzymała mandat radnej Łodzi. W 1991 r. uzyskała mandat poselski z listy UD. Z powodzeniem ubiegała się o reelekcję w 1993 r. oraz 1997 r. W 2001 r. dołączyła do Platformy Obywatelskiej. W 2001 r. oraz 2005 r. była wybierana do Sejmu z listy PO. W 2007 r. z powodzeniem ubiegała się o reelekcję. W tym samym roku została skarbnikiem Klubu Parlamentarnego PO. W 2011 r. po raz siódmy dostała się do Sejmu. W 2015 r. oraz 2019 r. z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję.