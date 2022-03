Informacje o pośle: Grzegorz Lorek. Jak wygląda aktywność w Sejmie?

Kim jest Grzegorz Lorek?

wiek: 51

wykształcenie: wyższe

Grzegorz Lorek to polski polityk urodzony w 1970 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Ukończył studia administracyjne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zawodowo związany był z administracją samorządową. W działalność polityczną zaangażował się z początku w ramach Akcji Wyborczej Solidarność. Później dołączył do Ligi Polskich Rodzin. W 2002 r. z jej ramienia otrzymał mandat radnego sejmiku łódzkiego. Został także asystentem posłanki do Parlamentu Europejskiego Urszuli Krupy. W 2009 r. dołączył do Prawa i Sprawiedliwości.

W 2010 r. został kierownikiem referatu finansów. W 2011 r. był p.o. kierownika referatu skarbu, drogownictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bełchatów. W tym samym roku został wiceburmistrzem Zelowa. W 2014 r. uzyskał mandat radnego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Został przewodniczącym klubu radnych PiS w piotrkowskiej radzie miasta. W 2018 r. ponownie otrzymał mandat radnego miasta. W 2018 r. wszedł do Sejmu zastępując Grzegorza Wojciechowskiego. W 2019 r. z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję.