Informacje o pośle: Tadeusz Woźniak. Jak wygląda aktywność w Sejmie?

Kim jest Tadeusz Woźniak?

wiek: 62

wykształcenie: wyższe

Tadeusz Woźniak, polski polityk, nauczyciel i historyk, urodzony w 1960 r. w Kutnie. Ukończył studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Zrobił także studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, a także z zakresu administracji publicznej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Łodzi. Podjął pracę jako nauczyciel i instruktor teatralny.

W latach 1990-1997 był wójtem gminy Krzyżanów. Następnie do 2005 r. był wójtem gminy Dąbrowice. Zasiadał także w radzie gminy Krzyżanów i w radzie powiatu kutnowskiego. W 1998 r. był doradcą wojewody płockiego.

W latach 1998-2002 był członkiem Ruchu Społecznego AWS. Później dołączył do PiS. W 2005 r. został wybrany do Sejmu. W latach 2006-2011 był w radzie politycznej i władzach regionalnych PiS. W 2007 r. ponownie został wybrany do Sejmu. W 2011 r. z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. W 2012 r. współtworzył partię Solidarna Polska. W 2015 r. oraz 2019 r. ponownie był wybierany do Sejmu.