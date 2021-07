Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydent Łodzi muszą zebrać ponad 51 tys. podpisów do końca wakacji

Taka liczba podpisów to 10 proc. aktualnej liczby wyborców zamieszkałych w Łodzi – według informacji prezydent miasta, przesłanej do komitetu razem z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości zawiadomienia o planowanym referendum.

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, pełnomocnik komitetu referendalnego, stwierdziła w poniedziałek (19 lipca), że potwierdzenie wpłynęło do tego komitetu w końcówce minionego tygodnia. Według niej, zainteresowanie inicjatywą jest duże, zgłaszają się osoby chętne, aby zbierać podpisy, a o szczegółach logistycznych tego procesu komitet poinformuje w ciągu 2-3 następnych dni. W planach jest także zorganizowanie lokalu w centrum miasta, aby łodzianie sami mogli przychodzić i składać poparcie.

Referendum w Łodzi w sprawie odwołania Hanny Zdanowskiej? Okres na zebranie podpisów już trwa

Grupa inicjatorów ma na zebranie podpisów 60 dni, ale pierwszy z nich jest liczony już od 3 lipca, bowiem dzień wcześniej, pełnomocnik komitetu powiadomił prezydenta miasta o inicjatywie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania go przed upływem kadencji. Taki terminarz potwierdziła nam w poniedziałek Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, ale i Grażyna Majerowska-Dudek, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi.

60. dzień wypada akurat na koniec wakacji.