Inteligentne wózki testowane w supermarkecie Lewiatan w Łodzi. Czy dotrą do nas sklepy bezobsługowe i inne nowinki dla handlu?

Inteligentne wózki testowane w supermarkecie w Łodzi

W łódzkim sklepie Lewiatan przy ul. Matejki w Łodzi od kilku tygodni testowane są „inteligentne” wózki. Jeśli się sprawdzą, sieć wprowadzi je w całym kraju.

Inteligentne wózki to nic innego jak sklepowe wózki połączone z kasą samoobsługową. Klient nie musi jednak stać w kolejce, mozolnie wykładać towary na kasową wagę i chować ich z powrotem do siatki. Wózek wyposażony jest w skaner, można od razu chować zakupy do własnej torby. Płatność odbywa się przez aplikację lub przy stanowisku obok wejścia.

Kacper Krzyszczak z produkującej wózki firmy Mago wyjaśnia, że jest to rozwiązanie dla osób robiących średnie zakupy. - Jeśli klient wchodzi po dwie rzeczy, nie będzie brał wózka. A osoby, które w wielkim wózku mają setkę towarów, staną do tradycyjnej kasy – wyjaśnia.