Intensywna majówka karateków w Karkonoszach przed mistrzostwami Europy WKF

- W pierwszej kolejności chcielibyśmy serdecznie podziękować trenerowi Piotrowi Babiczowi za zaproszenie i możliwość wspólnego trenowania - mówi Janusz Harast. - Nasi seniorzy mieli okazję przygotowywać się do zbliżających się zawodów w bardzo doborowym towarzystwie zawodników z Wrocławia, Pleszewa, Sopotu i Poznania. Wśród uczestników nie zabrakło także reprezentantów Kadry Narodowej PUK, którzy już niedługo wyjeżdżają na Mistrzostwa Europy Seniorów do Chorwacji: nasza trenerka Kinga Harast, Weronika Mikulska i Maciek Gębka z klubu Budokan Wrocław i Hubert Kaczmarek z klubu Kuzi-Sport.

Oprócz intensywnych przygotowań i treningów Karate olimpijskiego WKF, nasi trenerzy znaleźli także chwilę na podziwianie cudownych karkonoskich widoków. Byliśmy między innymi w Świątyni Wang w Karpaczu, w Lapońskiej wiosce Kalevala oraz przy wodospadzie Szklarki. Sportowa i rodzinna atmosfera, mocne treningi, piękne widoki, ognisko i super ekipa, czyli to co kochamy najbardziej! Tęskniliśmy za obozową rzeczywistością - kończy Janusz Harast.