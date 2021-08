Inwazja azjatyckich biedronek! Uważaj na azjatyckie biedronki w Polsce! Ich ukąszenie jest groźne dla zdrowia! 31.08.2021

Właśnie teraz w sierpniu oraz zaraz po wakacjach, czyli we wrześniu i na przełomie października i listopada, próbują się dostać do naszych mieszkań - wciskając się we framugi okien, czy drzwi lub inne szczeliny. W jednym miejscu może się zgromadzić nawet kilka tysięcy tych niebezpiecznych żyjątek.

Coraz więcej widać ich już w regionie łódzkim, tym bardziej, że sprzyja im pogoda, czyli stosunkowo wysoka temperatura i dość duża wilgotność powietrza.

Chodzi o biedronkę azjatycką, która rozprzestrzeniła się nie tylko w Polsce, ale całej Europie obu Amerykach. Od naszej różni się wielkością i kolorem- są żółte, pomarańczowe lub czarne. Mogą mieć kropki lub nie. Wypierają nasze biedronki.

Ukąszenie tej azjatyckiej odmiany często wywołuje groźne reakcje alergiczne w związku z czym nie wolno ich dotykać. Skutkiem pogryzienia może być zapalenie spojówek, pokrzywka, problemy z oddychaniem, nasilenie objawów astmy i obrzęki.