Inwestycja warta 125 mln zł w Ceramice Paradyż. Powstanie co najmniej 60 nowych miejsc pracy

Co najmniej 62 nowe miejsca pracy powstaną w Ceramice Paradyż, dzięki inwestycji wartej 125 mln zł. Do końca grudnia uruchomiona zostanie pierwsza na świecie linia demonstracyjna do produkcji wielkoformatowych płyt ceramicznych w technologii barwienia masy „na wskroś”.

- Rozpoczęta przez nas inwestycja to milowy krok dla rozwoju firmy, jak i całej branży ceramicznej. Jej sfinalizowanie stanowi nasz główny cel na 2021 rok. Projekt ten pozwoli nam na stworzenie co najmniej 62 miejsc pracy oraz zaspokajanie potrzeb nowych kanałów dystrybucji i klientów. Dzięki niej będziemy mogli zaoferować dotychczas niespotykaną na rynku gamę wielkoformatowych płyt ceramicznych o efektach zdobniczych widocznych w całym przekroju masy ceramicznej, nawet po obróbce mechanicznej krawędzi. Produkty wytworzone w tej innowacyjnej w skali świata technologii prasowania z jednoczesnym zdobieniem „na wskroś” mogą osiągnąć rozmiar 1800 x 3200 mm oraz grubość do 30 mm, a swoją strukturą, jakością, trwałością oraz innymi parametrami użytkowymi będą udoskonaloną wersją naturalnych materiałów np. takich jak kamień. Udoskonalona, ponieważ efekty wizualne będą tożsame z naturalnym materiałem, zaś wady czy defekty wewnętrzne występujące w naturze będą w procesie produkcji wyeliminowane - mówi Piotr Tokarski, prezes zarządu Ceramiki Paradyż.