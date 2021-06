Ireneusz Mamrot przechodzi do Jagiellonii Białystok. Nie poprowadzi już ŁKS

Ełkaesiaków w spotkaniach z Termaliką Nieciecza i GKS Tychy poprowadzi drugi trener drużyny Marcin Pogorzała.

50-latek zamelduje się przed nowym sezonem w "Jadze" i będzie to dla niego powrót do Białegostoku, bowiem drużynę z tego miasta prowadził już w latach 2017-2019. W pierwszym roku pracy wywalczył tytuł wicemistrzowskim, w drugim awansował z zespołem do finału Pucharu Polski.

Przypomnijmy, że Mamrot przejął piłkarzy ŁKS w trakcie rundy wiosennej (7 marca) i na stanowisku trenera zmienił Wojciecha Stawowego, po zremisowanych 2:2 derbach z Widzewem. Związał się umową obowiązująca do czerwca 2022 roku. Jego celem było wywalczenie awansu do elit, co nie jest obecnie takie pewne.