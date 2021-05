Irysy zwane też kosaćcami. Te ozdoby ogrodów znane są od wieków

Najbardziej popularne są kosaćce bródkowe, o zróżnicowanej wysokości – od 60 do 120 cm. Jak już wspomnieliśmy, ich górne płatki tworzą kopułę, zaś te odgięte w dół mają u nasady pasemko żółtych, pomarańczowych lub białawych włosków – tzw. bródkę.

Irysy (kosaćce) zaliczają się do kwiatów znanych ludzkości od niepamiętnych czasów, podobnie jak lilie i róże. Dość przypomnieć, że wizerunek irysa zdobił berła faraonów, że kwiaty te wyrastały pod stopami greckiej bogini Iris, ilekroć zstępowała na ziemię, że zdobiły herby francuskiej dynastii Burbonów. Inna rzecz, że irysy mylone były wtedy często z liliami i uprawiono je nie tyle dla piękna kwiatów, co z powodu właściwości leczniczych ich kłączy. Ostatecznie dopiero w 1753 roku Karol Linneusz oddzielił jednoznacznie irysy od lilii i opisał 24 znane wówczas gatunki tych niezwykłych roślin.

Irysy można rozmnażać przez dzielenie kłączy, wybierając do sadzenia ich części zewnętrzne, zdrowe i żywotne. Najlepszą porą rozsady jest kwiecień albo druga połowa lata, w połowie sierpnia. Kłącza układamy w ziemi poziomo i przysypujemy warstwą gleby nie grubszą niż 3 cm. Stanowisko powinno być słoneczne lub co najwyżej lekko ocienione. Zazwyczaj po mniej więcej pięciu latach kępy irysów zaczynają słabiej kwitnąć i stopniowo zamierają. Należy je wtedy przesadzić, postępując podobnie jak przy rozsadzie.

Wczesne odmiany irysów bródkowych kwitną pod koniec maja, późne otwierają się w drugiej połowie czerwca. Potrafią zdobić nasze ogrody przez sześć długich tygodni – mamy tu na myśli żywot całego kwiatostanu, gdyż pojedyncze kwiaty więdną po kilku dniach. Bardzo cenione są odmiany, które wydają po dwa i trzy kwiaty jednocześnie. Ale nawet wtedy, gdy kwiatostany całkiem przekwitną, zostają jeszcze efektowne, szablaste liście, które są ozdobą rabaty kwiatowej aż do późnego lata. Zresztą jesienią też nie trzeba ich usuwać, zostawiając tą czynność aż do wiosny.

Kosaciec niski (Iris pumila) jest jakby miniaturką irysa bródkowego. Osiąga wysokość do 25 cm. Kwiaty pojawiają się od kwietnia do maja na wierzchołku wzniesionego pędu. Po przekwitnięciu należy wycinać pędy kwiatostanowe u ich nasady, aby uniknąć tworzenia nasion, które roślinę wyczerpują. Kosaćce niskie można sadzić jako kwiaty obwódkowe na rabatach kwiatowych, w ogródku skalnym lub nawet w pojemnikach.

Odrębną rolę pełni zwykle w ogrodzie kosaciec syberyjski, gdyż nadaje się on również na stanowiska zacienione i zabagnione. Liście tego irysa o wysokości sięgającej metra są węższe i dłuższe, zaś kwiaty mają znacznie mniejsze płatki, za to jest ich bardzo wiele. Gama kolorów jest ograniczona do różnych odcieni fioletu i błękitu; są też odmiany śnieżnobiałe.