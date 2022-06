Iwona i Gerard na wakacjach za granicą! Wspólny urlop Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości. Gdzie byli? 3.06.2022

Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości byli razem na urlopie w Egipcie!

Wszystko wskazuje na to, żeIwona i Gerard, uczestnicy drugiej edycji programu "Sanatorium miłości", choć program opuścili osobno, dziś są parą. O tym, że miłość kwitnie, huczą plotkarskie portale. To, że Iwona i Gerard mieszkają razem, pokazali podczas nagrania do innej produkcji TVP „Bądźmy razem w domu". To program poradnikowy adresowany głównie do seniorów, w którym znaleźć można mnóstwo porad, jak odnaleźć się w trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Wystąpią tu lekarze różnych specjalizacji i psychologowie, poruszane są tematy profilaktyki przeciwwirusowej, umiejętności zauważenia u siebie i innych niepokojących objawów zakażenia, radzenia sobie z codziennością, a także dbania o dobrą formę fizyczną i psychiczną.