Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości pokazali film z zaręczyn. Zobacz jak bawili się seniorzy na urodzinach Gerarad!

Urodziny Gerarda z "Sanatorium miłości" okazały się pełne miłych niespodzianek. Najbardziej zaskakującą były zaręczyny z Iwoną, którą poznał właśnie w programie Telewizji Polskiej. Tej pięknej uroczystości towarzyszyły tańce i radosna atmosfera. Impreza miała miejsce 10 lipca na zamku w Niepołomicach, a bawiło się na niej 80 osób. Oprócz rodziny i znajomych pary, pojawili się zaprzyjaźnieni dziennikarze, rodzina i znajomi z Niemiec prowadząca „Sanatorium” Marta Manowska, piątka uczestników programu, a nawet prezydent Zabrza oraz zespół Wawele.

Jak wspomina Iwona, choć być może kiedyś przeszło jej przez myśl, ze jej partner zechce się oświadczyć, zupełnie nie spodziewała się, ze nastąpi to podczas imprezy urodzinowej w obecności bliskich, ale i kamer telewizji. - W pewnym momencie Gerard wstał i zaprosił mnie do wspólnego życia. Popłakałam się, to były dla mnie ogromne emocje - opowiedziała nam 63-latka. - Pierścionek bardzo mi się podoba, jest trafiony w punkt. Muszę przyznać, że mamy z Gerardem podobny gust. Ja cenię prostotę i elegancję, a taki właśnie jest ten pierścionek zaręczynowy.