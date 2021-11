Iwona i Gerard z Sanatorium miłości promują książkę "Długie życie to przywilej". Spotkanie z czytelnikami

Najpopularniejsi kuracjusze w Polsce, Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz z "Sanatorium miłości", w poniedziałek (8 listopada) spotkali się z radomszczanami. W Miejskim Domu Kultury w Radomsku zorganizowano promocję autobiografii 81-letniego Gerarda pt. "Długie życie to przywilej''. Partner mieszkanki Radomska zaczął pisać książkę, kiedy miał 78 lat, dzieło niedawno trafiło do sprzedaży. W książce można przeczytać m. in. o tym, jak przebiegała przygoda pary seniorów z "Sanatorium miłości" i jakie były jej efekty.