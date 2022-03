Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości są zaręczeni! Oświadczyny na imprezie urodzinowej Gerarda z Sanatorium Miłości 8.03.2022

Zaręczyny Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"

Iwona Mazurkiewicz z Radomska początku nie kryła, że do „Sanatorium” pojechała szukać miłości, chciała przeżyć coś ciekawego i zobaczyć pracę telewizji od kuchni. Już rok po programie przyznała, że choć nie zasiadła na tronie „królowej turnusu” czuje, że to ona razem z Gerardem wygrała. Bo przecież w produkcji nie chodziło tylko o to, by pokazać życie seniorów, ale także, by znaleźć miłość. Oni ją znaleźli.