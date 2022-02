Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości w Pytaniu na śniadanie o zaręczynach i ślubie 20.02.2022

Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości planują ślub i wesele?

Ślub Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości

Iwona i Gerard, jedyna para, która poznała się dzięki programowi "Sanatorium miłości", cały czas jest razem i planuje wspólną przyszłość, po raz kolejny gościła w "Pytaniu na Śniadanie". Mateusz Szymkowiak przyjechał do nich do Radomska, by posłuchać opowieści o zaręczynach i poznać plany na najbliższe miesiące.

81-letni Gerard Makosz oświadczył się 10 lipca podczas swoich urodzin. To była impreza z wielką pompą, na zamku w Niepołomicach bawiło się 80 osób! O tym, jak wyglądały zaręczyny również nam opowiedziała Iwona Mazurkiewicz, która powiedziała "tak". Czytaj: