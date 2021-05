Iwona z Sanatorium Miłości: Nasze ciała domagają się seksu! Kim jest Iwona z Sanatorium Miłości? Taki jest seks w dojrzałym wieku 3.05.2021

Przede wszystkim, to nie jest "odwalanie pańszczyzny", czujemy coś do siebie i żyjemy ze sobą - zapewnia Gerard.[/cyt]- Jesteśmy ze sobą ponad rok, ale wciąż jest to dla nas czas godowy - dodaje 61-letnia Iwona. - Samo zbliżenie jest dla nas bardzo momentem przepełnionym pięknymi emocjami, ale równie cudowne chwile po. Jestem kobietą-przytulanką i myślę, że wiele jest takich kobiet, które kochają być tulone, pieszczone, słyszeć miłe słowa. Ten czas, kiedy jesteśmy wyluzowani, to dobry moment żeby porozmawiać szczerze o naszych oczekiwaniach. Nie bójmy się przekazać naszemu partnerowi informacji, co jest piękne, co chcemy podtrzymywać, a co możemy zmienić, żeby nasz wiązek cały czas był w "okresie godowym".

Małgorzata Kulka