Iwona z Sanatorium Miłości o seksie dojrzałych kobiet! Iwona z Sanatorium Miłości mówi o seksie po menopauzie! 9.11.2021

Bezpruderyjna Iwona z Sanatorium Miłości o seksie po menopauzie!

Iwona Mazurkiewicz z Radomska oraz Gerard Makosz z Zabrza, jedyna para, którą do tej pory połączyło "Sanatorium miłości", dzieli się swoim szczęściem i nie krępuje się mówić o bliskości. O seksie mówili ostatnio w telewizji śniadaniowej TVP. Tematem rozmowy było "pillow talk", a gościem oprócz pary najpopularniejszych w Polsce kuracjuszy był prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" o swoim seksie

W tym cały jest ambaras żeby dwoje chciało naraz - mówi Gerard o bliskości ze swoją wybranką. - Nam się fantastycznie układa, bo robimy to, gdy chcemy oboje. A po stosunku... to jest coś wspaniałego, tulimy się do siebie, czujemy swój zapach. Czekam na ten moment, czy moja Iskierka jest zadowolona, wtedy zaczynam rozmowę.