Iwona z Sanatorium Miłości: po menopauzie wzrasta apetyt na seks! Iwona z Sanatorium miłości: ile ma lat? 28.08.2020

Iwona Mazurkiewicz z Radomska, uczestniczka drugiego sezonu "Sanatorium miłości" , po raz kolejny wystąpiła w "Pytaniu na śniadanie ". Tym razem razem 61-letnia uczestniczka pierwszego sezonu programu mówiła o menopauzie. Prowadzący pytali m. in. o to czy jest jeszcze wstyd związany z menopauzą, jakie są symptomy klimakterium, czym jest klimakterium, a czym menopauza, czy takie objawy jak zmienność nastroju, uderzenia gorąca, zlewne poty, zaburzenia snu są normą u wszystkich pań. Uczestniczki "Sanatorium miłości" radziły, jak łagodnie przejść menopauzę.

Jak wspomina, nawet nie pomyślała o kupowaniu jakichś leków czy ziół, bo nie były jej one potrzebne.

- We wszystkim, co mnie spotyka, staram się dostrzegać zalety, to też pomogło mi łagodnie przejść ten czas. Pozbycie się takiego balastu, jakim jest menstruacja, było ogromnym plusem - mówi Iwona Mazurkiewicz. - Po menopauzie wzrasta apetyt na życie seksualne. Nie ma takiego obciążenia, że możemy zajść w ciążę. Także emocje, które towarzyszą temu aktowi są inne. Ja dostrzegam bardzo dużą różnicę między tym. co było przed i po...