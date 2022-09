Jacek Braciak: Chroń nas panie Boże od dziadostwa! ROZMOWA

Spektakl „Kto chce być Żydem?” Marka Modzelewskiego, przygotowywany na scenie Teatru Powszechnego w Łodzi, zapowiadany jest jako Pana debiut reżyserski. Czy decyzja o podjęciu się reżyserii pierwszego przedstawienia była zatem spontaniczna, czy też długo się Pan nad tym zastanawiał?

Trzeba by zacząć od początku i dla porządku powiedzieć, że to tak naprawdę nie jest mój debiut reżyserski. Moim rzeczywistym debiutem było wyreżyserowanie dla chleba, przed ponad dwudziestu laty, spektaklu „Myszy, koty, niedźwiedzie...” w Teatrze Staromiejskim w Warszawie. Chodziło wtedy o to, żebyśmy zarobili trochę pieniędzy wraz z aktorskim małżeństwem Żaków, którzy osiedlili się w Warszawie, przenosząc się do niej z Wrocławia. To była pierwsza próba, ale teraz rzeczywiście możemy mówić o debiucie dorosłym.

Okazuje się, że różne rzeczy chodzą mi po głowie - a to, żeby coś napisać, a to jeszcze coś innego. Myślałem również o reżyserii i nie sądzę, żeby dotychczas do niej nie doszło ze względu na brak sprzyjających okoliczności, tylko to raczej brak mojej wewnętrznej determinacji. Aż wreszcie nastąpił szczęśliwy splot wydarzeń. Bo wygadałem się z tym swoim pragnieniem Markowi Modzelewskiemu i jego żonie Izie Kunie, Marek zaś się wygadał Ewie Pilawskiej, dyrektorce Teatru Powszechnego w Łodzi, pani dyrektor zadzwoniła do mnie z pytaniem, czy bym nie zechciał reżyserować u niej w teatrze, na co ja się z ogromną radością zgodziłem.