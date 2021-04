Jak będą czynne sklepy w długi majowy weekend? Czekają nas aż trzy dni bez zakupów? Co będzie otwarte w majówkę? Kiedy zrobić zakupy?

W centrum przy ul. Karskiego przez całą majówkę będą czynne restauracje, w których będzie można zamówić potrawy na wynos.

- Najkrócej, od godz. 10 do godz. 17 będzie otwarta restauracja Rajskie Jadło - mówi Monika Langner, rzecznik Manufaktury. - Nieco dłużej, bo do godz. 18 pracować będzie kawiarnia Costa Coffee. Duża część lokali będzie otwarta od 11 do 21, a wśród nich: Kaukaz, The Mexican, Pankejk, Galicja (do godz. 20), Pini, Tawerna Pepe Verde i Arianos Kebab (do 20). Od południa zamówienia można składać w: Al Dente Pasta&Prosecco Bar (do godz. 20), Anatewce (do 19), Bawełnie (do 22), Bierhalle (do 22), Pizzerii 105 (do 22), Hana Sushi (do 21), La Vende (do 21), Zielonej (do 20) i Szpulce (do 22).