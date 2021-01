Jak będzie wyglądać matura w 2021 roku? Jak w 2021 roku będą wyglądać egzaminy ósmoklasisty? Czy będą egzaminy ustne na maturze? 27.01.2021 Maciej Kałach

Jak będzie wyglądać matura w 2021 roku? Jak w 2021 roku będą wyglądać egzaminy ósmoklasisty? Czy będą egzaminy ustne na maturze? Jak przygotowywać się do egzaminów? Zakres wymaganej wiedzy na maturze po zmianach MEN Matura 2021. MEN zapowiada zmiany na egzaminach maturalnych. Informacje po konferencji ministra edukacji. Zakres wiedzy wymagany na egzaminach zostanie ograniczony o 20-30 procent. W 2021 r. zniknie obowiązek zapisywania się na wybrany przez maturzystę egzamin z przedmiotu dodatkowego. Co z egzaminem ustnym na maturze 2021 roku? Dużo zależy od zdalnego nauczania. A co z egzaminami ósmoklasistów?