Jak będziemy świętować rocznicę odzyskania niepodległości?

Natomiast w łódzkiej Manufakturze odbędzie się kolejny Piknik Niepodległościowy

Tradycyjnie świętowanie w Manufakturze otworzy o godzinie 11.00 przemarsz i koncert orkiestry szkockich dudziarzy z Częstochowy, „Pipes & Drums” - o godzinie 11. Potem wystąpi zespół „Czwórka”, który zaprezentuje specjalny, patriotyczny repertuar. Na Rynku Włókniarek Łódzkich będzie można oglądać ekspozycje, wystawy i stoiska promocyjne jednostek wojskowych, policji, Straży Miejskiej, a także militarnych grup rekonstrukcyjnych – m.in. Stowarzyszenia B3 – Be Free, Szwadronu Radom „Policja” czy GRH Południe.

W tym roku na rynku Manufaktury pojawią się aż dwa czołgi - M4 Sherman i Renault FT-17. Pierwszy z nich to amerykański tank o wadze ponad 30 ton! Produkowany w czasie II wojny światowej sprzęt ma ponad 6 metrów długości i prawie 3 metry wysokości - zobaczenie tego olbrzyma na żywo to nie lada gratka! FT-17 to z kolei model francuski, pochodzący z I wojny światowej. Lekki i zwinny, okazał się świetnym wsparciem piechoty. Wojskowe Zakłady Lotnicze pokażą imponujący, 10-metrowy śmigłowiec bezzałogowy ILX, a 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku strażacki wóz lotniskowy. Duże wrażenie na pewno wywoła I Batalion Kawalerii Powietrznej i ich imponujący Jelcz – wojskowy samochód ciężarowy, ważący ponad 15 ton! Straż Graniczna zaprezentuje samochód pirotechniczny, a wraz z nim dużego robota pirotechnicznego i potrzebny do akcji osprzęt - kamizelki taktyczne i kuloodporne, a także profesjonalny kombinezon pirotechniczny. Warto będzie odwiedzić także stanowisko 9. Łódzkiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej i zobaczyć pokazy uzbrojenia indywidualnego, a także prezentację noktowizji, drona, a także wojskowych quadów i motocykli.