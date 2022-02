Jak budowano szpital Matki Polki? Czyją twarz ma rzeźba? Anna Gronczewska

Dziś to jeden z największych i najnowocześniejszych polskich szpitali. Zbudowano go, by oddać hołd wszystkim polskim matkom. Decyzję o budowie Centrum Zdrowia Matki Polki podjął generał Wojciech Jaruzelski. Miał to być prezent na Dzień Kobiet.