Jak chronić nasze zwierzaki przed upałem? Jak chronić zwierzęta przed wysoką temperaturą? Jak pomóc psom podczas upału? ZOBACZ 13.05.2021

PSYTych upałów raczej nie lubią psy i to też wynika z ich natury. Bo one wydalają – w przeciwieństwie do kotów – dużo wody pyskiem i dlatego potrzebują dużo wody, szczególnie gdy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza.To właśnie psy są najbardziej narażone na przegrzanie, szczególnie te przykute na łańcuchach do bud.Uważać trzeba przede wszystkim na te najstarsze psy, które mogą chorować na przykład na nadciśnienie i inne choroby kardiologiczne. No i - tak jak z dziećmi - nie zostawiajmy ich w nagrzanych, zamkniętych samochodach.