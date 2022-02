Jak dziś wygląda grób Cezarego Mocka, bohatera Sanatorium miłości i innych znanych łodzian?

Cezary Mocek został królem turnusu „Sanatorium miłości”. ..Nie ukrywał, że wziął w nim udział, by znaleźć miłość, ale też by nie być samotnym. Mieszkał na łódzkim Teofilowie. Przez wiele lat pracował jako taksówkarz. Przed laty przeżył wielki dramat. Jego żona wyszła rano do pracy. Przechodziła przez pasy i została potrącona przez samochód. Zginęła. Koledzy z programu „Sanatorium miłości” bardzo polubili pana Cezarego. Mówili, że był szczerym, bezpośrednim, niezwykle ujmującym człowiekiem. Kimś kogo trudno było nie obdarzyć sympatią od pierwszej chwili, pierwszego spotkania. Potrafił oczarować nie tylko swoich partnerów z programu, ale też jego ekipę oraz wszystkich tych, którzy mieli przyjemność i zaszczyt się z nim spotkać.