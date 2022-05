Jak je przyrządzić tradycyjne dania z Łódzkiego? Tradycyjne potrawy w Łódzkiem. Zobacz zdjęcia i poznaj ich historię!

Jedyna w swoim rodzaju zalewajka, kluski, pierogi, gołąbki... Łódzkie może się pochwalić wieloma tradycyjnymi produktami i potrawami. Regionalne kulinarne dziedzictwo, szczególnie to tradycyjne, jest atutem w rozwoju obszarów wiejskich i stanowi wyjątkową atrakcję turystyczną regionu. Wyrób tradycyjnych potraw jest okazją do promocji regionu i pobudzania lokalnej przedsiębiorczości. Prezentujemy potrawy z województwa łódzkiego, które zostały wpisane na ministerialną listę produktów tradycyjnych. Czym się wyróżniają, jaka jest ich tradycja? Przejdź do kolejnego zdjęcia >>>