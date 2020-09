Jak "Jędras" zeznawał przeciwko kolegom z Widzewa. Jędras na rozprawie [ZDJĘCIA]

Damski bokser zginął... pobity na śmierć. Proces w łódzkim sądzie

Proces 36-letniego Pawła K. zaczął się w poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Miał on zabić Roberta C. za to, że uważał go za damskiego boksera. Oskarżony przyznał się jedynie do pobicia, ale nie do zabicia Roberta C. Grozi mu dożywocie.