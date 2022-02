Jak karmić ptaki, by im nie zaszkodzić? Dokarmianie ptaków zimą. Pamiętajmy zimą o skrzydlatych przyjaciołach 8.02.2021 Andrzej Gębarowski

Dokarmianie ptaków zimą. Jak karmić ptaki, by im nie zaszkodzić? Sposoby na dokarmianie ptaków! Zdążyliśmy już jednak przywyknąć do łagodnych zim i do krótkich, zaledwie kilkudniowych okresów ze śniegiem i mrozem. Podobnie jest z ptakami – i one zdążyły przywyknąć do łagodnych zim i wiele z nich, zamiast oddalić się jesienią na południe i zachód, zostało na przezimowanie w Polsce. Nic dziwnego, że w naszych przydomowych karmnikach zrobiło się tłoczno. Jeśli nigdy wcześniej tego robiliśmy, warto więc właśnie teraz zabrać się za dokarmianie ptasich zastępów.